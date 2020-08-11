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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
Актуальные Новости

«Пришлось этот „сон“ отложить в сторону»: Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Актуальные Новости05:26
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Service06:07
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Стало известно название российской вакцины от коронавируса

Одна из дочерей Путина сделала прививку российской вакциной от коронавируса РФ первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19 Препарат не содержит в себе компонентов COVID-19 и основан на аденовирусе человека.
АМИТЕЛ06:15
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Урал — Динамо 0:2

В матче первого тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» на выезде победило «Урал» (2:0). В составе победителей отличились Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.
Спорт-Экспрессвчера в 11:51

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Неспокойная ночь в Минске: протесты продолжились, есть жертвы

Протесты в Минске и ряде других городов Белоруссии, начавшиеся после объявления официальных результатов выборов президента страны (80,08% у Александра Лукашенко, 10,09% у Светланы Тихановской – ред.), продолжились вечером 10 августа.
РИА Новости Крым03:12
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Лавров и Маас обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с германским коллегой Хайко Маасом обсудил ситуацию вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток — 2" с учетом санкционного давления США.
РИА Новости06:01

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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