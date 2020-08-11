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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
ИА Красная Весна

Польша намерена обходиться без российского газа

ИА Красная Весна03:29
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03
ТАСС

В Польше заявили, что поставки газа в страну с востока снизились за 4 года на 30%

ТАСС02:55

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В горсовете прошла комиссия по экономической и промышленной политике

Сегодня на комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутатам доложили о создании условий для развития механизма финансовой, имущественной и иной поддержки индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса города Липецка.
Липецкое время04:59

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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ФАС признала Apple нарушителем конкуренции на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба РФ признала американскую корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам, сообщает сайт ведомства.
Аргументы и Фактывчера в 14:03
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Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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