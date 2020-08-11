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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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ФАН

Рухнувшие надежды на добычу сланцевого газа развернут Польшу к России

ФАНвчера в 11:22
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Serviceвчера в 06:07
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новостивчера в 03:09
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUMвчера в 04:53
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tvвчера в 03:15
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостейвчера в 05:24
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ruвчера в 03:03

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings10 августа в 12:20
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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Лопетеги: «Фокусируемся на матче с одним из лучших клубов в истории спорта»

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном" (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы и поделился ожиданиями от полуфинального поединка с "Манчестер Юнайтед".Я очень горд своими игроками, потому что нам противостояла очень хорошая команда.
Soccer.ru19:56

Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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