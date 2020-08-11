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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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ФАН

Рухнувшие надежды на добычу сланцевого газа развернут Польшу к России

ФАН11:22
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Service06:07
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Astera02:43
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В матче первого тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» на выезде победило «Урал» (2:0). В составе победителей отличились Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.
Спорт-Экспрессвчера в 11:51

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Капитал странывчера в 06:15
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