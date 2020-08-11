Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.