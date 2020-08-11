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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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ФАН

Рухнувшие надежды на добычу сланцевого газа развернут Польшу к России

ФАН11:22
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Service06:07

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42
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В Ульяновской области появится «навигатор общественного здоровья»

Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография".
ТАСС07:03
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Руководство ВШЭ, как пишет интернет-издание «Открытые медиа» расторгло контракт с профессором Еленой Лукьяновой

Ранее газета РБК написала, что также в связи с реорганизацией университет покидают несколько оппозиционно–настроенных преподавателей – с ними не продлевают контракт.
Эхо Москвы14:05

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06