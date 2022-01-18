FINMARKET.RU - Минфин РФ направит почти 50 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп допэмиссии госкорпорации "ДОМ.РФ", свидетельствует проект постановления правительства на сайте regulation.gov.ru.
"Приобретение акций АО "ДОМ.РФ" рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, обеспечивающего высокую ежегодную дивидендную доходность (по итогам последних пяти лет средний уровень - 9,5%)", - отмечается в документе.
В программу льготного кредитования предлагается включить четыре категории заемщиков: иностранных заказчиков отечественного ПО; российских разработчиков софта; индивидуальных предпринимателей; российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими лицами, входящими с ними в одну группу.
По словам Сикорского, из отчета следует, что группа ИКАО по установлению фактов «приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Белоруссии не было».
Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января 2021 года штурма Капитолия вызвал на слушания бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.