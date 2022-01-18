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На докапитализацию ДОМ.РФ Минфин направит 50 млрд руб. из ФНБ

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FINMARKET.RU - Минфин РФ направит почти 50 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп допэмиссии госкорпорации "ДОМ.РФ", свидетельствует проект постановления правительства на сайте regulation.gov.ru.
Финмаркет
Предполагается приобрести 35,7 млн акций по цене 1,4 тыс. рублей за штуку.
ТАСС
"Приобретение акций АО "ДОМ.РФ" рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, обеспечивающего высокую ежегодную дивидендную доходность (по итогам последних пяти лет средний уровень - 9,5%)", - отмечается в документе.
ТАСС
АО "Дом.РФ" (до марта 2018 года - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.
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