На достройку платной трассы Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева», спроектированной госкомпанией "Автодор", планируется выделить 25,6 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает РБК
По проекту, протяженность трассы М11 должна составить 669 км, сейчас введено в эксплуатацию 610 км. "Автодор" завершает корректировку проектной документации на строительство недостроенного участка — северного обхода Твери длинной 62,4 км.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации «Спутником V» и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100 процентов.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter реакцию Польши на решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать штраф в миллион евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда.