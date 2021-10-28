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На достройку платной трассы Москва-Петербург выделят 25,6 миллиарда рублей из ФНБ

На достройку платной трассы Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева», спроектированной госкомпанией "Автодор", планируется выделить 25,6 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает РБК
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Суммарно на проект будет потрачено порядка 62 млрд рублей.
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Протяженность трассы «Нева», согласно проекту, составит 669 километров.
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По проекту, протяженность трассы М11 должна составить 669 км, сейчас введено в эксплуатацию 610 км. "Автодор" завершает корректировку проектной документации на строительство недостроенного участка — северного обхода Твери длинной 62,4 км.
Газета.Ru

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На достройку платной трассы Москва-Петербург выделят 25,6 миллиарда рублей из ФНБ
ПРАЙМ21:41
Достройку платной трассы Москва-Петербург профинансируют из ФНБ
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