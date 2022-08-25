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Над угольными компаниями в РФ нависла угроза массовых банкротств

Санкции Запада против России могут стать причиной банкротства российских угледобывающих предприятий.
Агротайм
С 10 августа, согласно пятому пакету антироссийских санкций, импорт угля из РФ в страны Евросоюза (ЕС) запрещен.
Известия
В Минэнерго предложили изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сказано в протоколе комиссии Госсовета.
Известия
Отмечается, что если инициатива Минэнерго получит поддержку и будет принята, участники бизнеса смогут сохранять до четырех миллиардов рублей ежегодно.
VSE42.RU

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