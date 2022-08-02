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На фоне кризиса «Аэрофлот» сократил вознаграждения топ-менеджмента на 30–40%

В «Аэрофлоте» на момент публикации не ответили на запрос РБК.
РБК
Решение о сокращении зарплат принято на фоне кризиса авиаотрасли, связанного с санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады и других стран после начала спецоперации на Украине.
Коммерсантъ
Представитель основного конкурента «Аэрофлота» — S7 — не ответил на вопрос РБК, планирует ли принимать аналогичные меры по снижению зарплат топ-менеджмента.
РБК
По итогам первого полугодия 2022 года «Аэрофлот» перевез 17,18 млн пассажиров, что на 7,4% меньше, чем было год назад (18,557 млн).
РБК

Подробнее о событии

В «Аэрофлоте» снизили зарплату топ-менеджеров на 30-40%
АБН12:57
Из-за кризиса «Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджеров на 30-40%
Public Opinion12:47
Источник РБК: «Аэрофлот» снизил зарплаты топ-менеджерам на 40% до конца года
RB.RU12:18
РБК: «Аэрофлот» снизил зарплату топ-менеджеров на 30–40%
Коммерсантъ12:25
Топ-менеджерам «Аэрофлота» урезали зарплаты
Секрет фирмы12:23
«Аэрофлот» урезал зарплаты топ-менеджеров на 40%
Компания12:39
На фоне кризиса «Аэрофлот» сократил вознаграждения топ-менеджмента на 30–40%
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