РБКНа фоне кризиса «Аэрофлот» сократил вознаграждения топ-менеджмента на 30–40%В «Аэрофлоте» на момент публикации не ответили на запрос РБК.РБКРешение о сокращении зарплат принято на фоне кризиса авиаотрасли, связанного с санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады и других стран после начала спецоперации на Украине.КоммерсантъПредставитель основного конкурента «Аэрофлота» — S7 — не ответил на вопрос РБК, планирует ли принимать аналогичные меры по снижению зарплат топ-менеджмента.РБКПо итогам первого полугодия 2022 года «Аэрофлот» перевез 17,18 млн пассажиров, что на 7,4% меньше, чем было год назад (18,557 млн).РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКАБНPublic OpinionПодробнее о событииВ «Аэрофлоте» снизили зарплату топ-менеджеров на 30-40%АБН12:57Из-за кризиса «Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджеров на 30-40%Public Opinion12:47Источник РБК: «Аэрофлот» снизил зарплаты топ-менеджерам на 40% до конца годаRB.RU12:18РБК: «Аэрофлот» снизил зарплату топ-менеджеров на 30–40%Коммерсантъ12:25Топ-менеджерам «Аэрофлота» урезали зарплатыСекрет фирмы12:23«Аэрофлот» урезал зарплаты топ-менеджеров на 40%Компания12:39На фоне кризиса «Аэрофлот» сократил вознаграждения топ-менеджмента на 30–40%РБК11:18Показать ещёОценить71Поделиться