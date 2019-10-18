Энергетика
Интерфакс«Нафтогаз» 1 ноября направит «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября направит российскому "Газпрому" исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в фейсуке.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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