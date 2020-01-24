С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

Авто В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.

Энергетика Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.

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Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

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Хоккей Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мыслями о том, что вскоре его рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) может быть побит.