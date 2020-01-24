Энергетика
REGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика
Владислав Сурков уходит с госслужбы
Помощник президента России Владислав Сурков уходит с госслужбы.
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Шоу-бизнес
Лолита удивила фанатов видео без макияжа
Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир. Ввести программу будет бессменная Мария Киселева.
Здоровье
В Прикамье число заболевших гриппом и ОРВИ выросло до 16 тысяч человек
В Пермском крае увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ.
Футбол
Шкурин выйдет в стартовом составе ЦСКА на контрольный матч с ЛАСК
Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против австрийского ЛАСК.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Политика
Сбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме
В Иране помещен в тюрьму человек, действия которого привели к тому, что иранские вооруженные силы по ошибке сбили украинский пассажирский самолет.
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Политика
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США
Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
51-летнюю Екатерину Стриженову в парике приняли за Аллу Пугачеву
Екатерина Стриженова для роли облачилась то ли в серую накидку, то ли в балахон (это сейчас Борисовна, молодая да стройная, носит вещи в обтяг и не стесняется своей фигуры, а ранее она ее скрывала за вещами свободного кроя), накрасила губы помадой малинового цвета и надела парик.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова обнажилась для мужского журнала
Последний снимок, опубликованный Натальей вызвал фурор в сети. 36-летняя актриса снялась для журнала Maxim.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Общество
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Общество
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Шоу-бизнес
Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику
Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Федеральное агентство по туризму советует гражданам Российской Федерации не совершать поездки в Китай, из-за эпидемии в стране.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Здоровье
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Мужчина из Мельбурна, штат Виктория, стал первым заболевшим новым типом коронавируса в Австралии.
Гаджеты
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Общество