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Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.

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Происшествия Житель Кубани пойдет под суд за убийство пенсионеров-геев Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство пары пенсионеров, которое он совершил, когда один из них пытался снять с него штаны, сообщили 24 января в прокуратуре Краснодарского края.

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