Общество
REGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
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Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8
Игры
Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077
Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Переговоры по поставкам нефти Белоруссия ведёт со всеми участниками мирового рынка, в том числе и с Вашингтоном.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Экономика
Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое
Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ.
Футбол
Комличенко проходит медобследование в «Динамо»
Нападающий чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко готовится перейти в московское «Динамо».
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Космос
На спутнике Юпитера может зародиться жизнь
Ученые считают, что на спутнике Юпитера Европе может зародиться жизнь. Об этом пишет издание Inforeactor.ru.
Экономика
Минтруд предложил выделить еще 120 млрд на выплату маткапитала
На выплату маткапитала дополнительно выделят 120 миллиардов рублей. По крайне мере с таким предложением выступил Минтруд, сообщает ОТР.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Футбол
Братья Березуцкие вернутся в ЦСКА
Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в КНР
Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в Китай.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Происшествия
Житель Кубани пойдет под суд за убийство пенсионеров-геев
Жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство пары пенсионеров, которое он совершил, когда один из них пытался снять с него штаны, сообщили 24 января в прокуратуре Краснодарского края.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме.
Футбол
Артета: «Я не хочу публично обсуждать трансферные слухи»
Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о том, что "канониры" могут подписать защитника донецкого «Шахтёра» Николая Матвиенко.Я не хочу публично обсуждать трансферные слухи.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Политика
Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству
Госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств, сообщает пресс-служба госдепартамента.
Общество