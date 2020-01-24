Общество
REGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
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Космос
Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Общество
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Политика
Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Футбол
Комличенко отправился на медосмотр в «Динамо»
Нападающий "Млады-Болеслав" и сборной России Николай Комличенко отправился на медосмотр в московское "Динамо".
Политика
Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность
Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Политика
Антонов предложил провести встречу «пятёрки» СБ ООН в мае или сентябре
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) можно было бы провести в мае или сентябре.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала новые фото с детьми от трёх мужей
Климова воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей и умудряется успевать провести с ними время, гастролировать со спектаклями и сниматься в кино.
Фигурное катание
Косторная лидирует на чемпионате Европы после короткой программы
Российская фигуристка Алена Косторная захватила лидерство после короткой программы в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходит в Граце.
Наука
Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса
Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность ядерной войны между Россией и США
Эксперты из группы «Бюллетень учёных-атомщиков» оценили вероятность ядерной войны между Россией и США.
Армия и оружие
Жилые кварталы Донецка обстреляны тяжёлой артиллерией
Один из жилых районов Донецка не менее получаса находился под обстрелом тяжёлой артиллерии, сообщает 24 января телеграм-канал «WarGonzo».
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Футбол
У Дениса Черышева диагностировали травму бедра
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Футбол
«Зенит» нацелился на полузащитника «Марселя» Сансона
В текущем сезоне 25-летний хавбек Марселя провёл 21 матч за клуб, забил 3 мяча и сделал столько же результативных передач.
Общество
В Екатеринбурге слон ушел из цирка, чтобы изваляться в снегу
Жители Екатеринбурга заметили в центре города слона. Как сообщает «Интерфакс», животное появилось на дороге у здания цирка.
Политика
«Новая газета» опубликовала манифест против конституционной реформы
Напомним, что президент России Владимир Путин 15 января выступил с инициативой реформировать Конституцию.
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Авто
Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet
Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые изображения нового компактного кроссовера Sonet, который может стать самым дешевым SUV в линейке бренда.
Шоу-бизнес
Алсу дерзко ответила на критику своей дочери в Instagram
Вчера певица Алсу на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее дочь играет на рояле и поет песню "Любовь настала".
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Биатлон
Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении
В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.