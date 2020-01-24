Общество

REGNUMREGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
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30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

Комсомольская правда10:58

«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

REGNUM05:00

Жители 30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

News.ru09:06

На Украине 30 городов с 1 февраля могут лишиться отопления

Красная весна08:05

На Украине 30 городов могут остаться без тепла с 1 февраля

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Ряд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля

RT на русском06:15

Некоторые украинские города могут остаться без отопления с 1 февраля

ТК Звезда09:28
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Стоит отметить, что финансовый год начинается 1 октября. Ранее ГЛАС сообщал, что Марк Эспер назвал сроки вывода американских войск из Сирии.
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Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ 09:50
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По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
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Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
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Федерер одержал 100-ю победу на Australian Open

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ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

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Трамп показал логотип Космических сил США

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В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
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Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

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