Общество
REGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
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Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Происшествия
Власти Казахстана выявили серьезные дефекты у самолетов Bek Air
Акционерное общество "Авиационная администрация Казахстана" в ходе проверки обнаружило ряд серьезных недостатков у самолетов авиакомпании Bek Air, воздушное судно которой потерпело крушение близ Алма-Аты в конце декабря прошлого года.
Политика
Лукашенко объяснил поиск Белоруссией альтернативных поставщиков нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поиск страной возможных поставщиков нефти, помимо России, — это не блеф и не попытка повысить ставки перед переговорами.
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Гаджеты
Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов
Руководство компании Apple выступило против введения единого стандарта для зарядных устройств на смартфонах и других портативных гаджетах.
Политика
Меркель назвала возможную дату «встречи четырех» по Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель сочла возможным проведение встречи в формате Россия-Турция-Германия-Франция по вопросу урегулирования в Сирии.
Общество
Умерла старейший хирург России Алла Левушкина
В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина.
Политика
Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками
Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Microsoft не останавливается на достигнутом и продолжает придумывать новые меры по переводу пользователей на более современную ОС.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
По состоянию на 20 января 2020 года, фильм собрал более 1 млн долларов в зарубежном прокате.
Политика
Кремль оценил миллионы евро от Германии для блокадников Ленинграда
Решение Германии выделить 12 миллионов евро в помощь блокадникам Ленинграда заслуживает высокой оценки.
Происшествия
На улице в Екатеринбурге нашли раздетого трехлетнего мальчика
На улице Екатеринбурга прохожие обнаружили раздетого трехлетнего мальчика с признаками переохлаждения. Об этом сообщил источник «URA.RU».
Общество
Запуск военного спутника с космодрома Плесецк отложили
В декабре 2019 года командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко сообщил о запланированном на январь запуске с Плесецка спутника "Меридиан-М".
Наука
Появилась сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Американские инженеры усовершенствовали самую быструю камеру в мире, чтобы снимать прозрачные объекты.
Футбол
Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Происшествия
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
По предварительным данным, в стрельбе погибли шесть человек.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Хоккей
«Салават Юлаев» объявил состав на выезд против «Ак Барса»
Армия и оружие
National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет
Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели.
Происшествия
Суд не продлил домашний арест главы донского минздрава
Шоу-бизнес
Лолита удивила фанатов видео без макияжа
Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.
Армия и оружие