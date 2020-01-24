Общество

REGNUMREGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
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