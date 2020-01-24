Общество
REGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Шоу-бизнес
Поцелуй Батрутдинова с тремя девушками в ночном клубе попал на видео
В Сети появился ролик, на котором юморист в компании трех девушек отдыхает в одном из ночных клубов Пхукета.
Происшествия
В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека
Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Происшествия
В Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на экс-советницу мэра Херсона. Она умерла после того, как ее облили кислотой
В Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в организации нападения на активистку и бывшую советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Политика
Владимир Путин выступит в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста
Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц), выступит на форуме, посвященному Дню памяти жертв Холокоста, а также примет участие в открытии памятника «Свеча памяти», посвященных защитникам и жителям блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, в Иерусалиме.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Представители МЦСТ заявили, что новая модель 16С отечественного CPU серии «Эльбрус» появится не ранее 2022 года, поскольку только в декабре следующего, 201 года завершатся все работы по его созданию, после чего примерно полгода понадобиться для подготовки и запуска серийного производства.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Происшествия
Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже
Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Происшествия
В Прикамье многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
В Кудымкаре возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих детей. По предварительной информации, это произошло в многодетной семье.
Шоу-бизнес
Оксане Воеводиной после родов поставили диагноз «отек костного мозга»
Последнее обнаружило у нее протрузию, три грыжи и отек костного мозга.
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона
Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
Политика
Рейтинг доверия Путину вырос после послания Федеральному собранию
Рейтинги одобрения и доверия президенту РФ Владимиру Путину выросли после его традиционного послания Федеральному собранию.
Общество
Диетолог назвал опасность потребления рыбы
Диетолог Даниэл Крел рассказал об опасности потребления рыбы, передает oane.ws.
Хоккей
Мозякин первым в истории забросил 400 шайб в КХЛ
Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первым игроком в истории, забросившим 400 шайб в матчах Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Здоровье
Россиянок предлагают начать вакцинировать от рака
В настоящее время в России заболеваемость раком шейки матки находится на пятом месте в структуре заболеваемости среди женщин, смертность – на шестом.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Происшествия
В Хьюстоне прогремел мощный взрыв
Сильный взрыв прогремел в американском городе Хьюстон, по меньшей мере один человек был госпитализирован, сообщает телеканал Fox 26 Houston.