Общество

REGNUMREGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
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«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников

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