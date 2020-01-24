Общество
REGNUM«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
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Nigma уступила Beastcoast со счетом 1:2 во втором раунде нижней сетки плей-офф DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
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В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
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Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
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В результате аварии с участием шести автомобилей в северной части столицы погиб человек. Об этом сообщает московская ГИБДД в Twitter.
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В Самарском университете ученые разработали новый метод очистки космоса от крупного мусора.
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Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких официальных лиц РФ в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.