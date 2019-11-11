Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% — до 4,899 тысяч гривен (около $200) за тысячу кубометров.

«Нафтогаз Украины» на 15% поднял цену на газ для населения

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