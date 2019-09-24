Энергетика
Вечерний курьерУкраина начала импорт нефтепродуктов из Беларуси
Компания «Нафтогаз» приступила к закупкам нефтепродуктов у Мозырского перерабатывающего предприятия (Беларусь). В пресс-службе украинской компании подчеркнули, что впервые закупает белорусское дизтопливо для реализации на украинском рынке.
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Космос
Корабли для полетов на Луну для NASA построит Lockheed Martin
Евразия Daily вчера в 21:59
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Кино
В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Футбол
Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился
Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.
Lenta.ru вчера в 10:35
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Путешествия
Лоукостеры Европы подали заявки на полеты в Россию
Отмечается, что заявки на осуществление перелетов подали ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir.
РЕН ТВ вчера в 14:23
Общество
В Канаде на видео попали дерущиеся на шоссе медведи
В канадской провинции Британская Колумбия в объектив попали два медведя гризли, которые решили выяснить отношения прямо на шоссе, предает телеканал NDTV.
МИР 24 вчера в 15:30
Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Артемова обнародовала кадры с выписки из роддома
19 сентября звезды «Дома-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями. На протяжении пяти дней супруги скрывали пол своего ребенка.
Вокруг ТВ 08:45
Политика
Сенатор прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с РБК прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
РБК 13:27
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен.
Российская газета 12:08
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Автоспорт
Хорнер: Ferrari применяет какое-то интересное топливо
По мнению Кристиана Хорнера, победы Ferrari однозначно свидетельствуют о том, что на этой стадии сезона итальянская команда сильнее всех, но руководитель Red Bull Racing вновь намекнул, что скорость красных машин вызывает подозрения.
F1news.ru 12:30
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Политика
Зеленский встретился с генсеком НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
RT на русском 12:05
Общество
Иванка Трамп появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья
Комсомольская правда 11:33
Экономика
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Краснодарский «Кореновский молочно-консервный комбинат», который, как считает президент России Владимир Путин, делает самое вкусное мороженое в стране, откроет цех для экспортных поставок.
Lenta.ru 13:15
Авто
В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей
Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили вчера в 12:19
Наука
Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре
Компании вроде IBM уже разработали методики, позволяющие исследовать симуляцию химических задач с помощью квантовых процессоров.
ИКС вчера в 03:06
Происшествия
Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого
Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Экономика
Путин и Медведев обсудили бюджет
Президент России и Премьер-министр обсудили параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
The Moscow Post вчера в 06:58