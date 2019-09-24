Компания «Нафтогаз» приступила к закупкам нефтепродуктов у Мозырского перерабатывающего предприятия (Беларусь). В пресс-службе украинской компании подчеркнули, что впервые закупает белорусское дизтопливо для реализации на украинском рынке.

Украина начала импорт нефтепродуктов из Беларуси

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