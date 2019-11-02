Общество

REGNUMREGNUM«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита. Об этом 2 ноября написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать179
с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» ответил
 на исковое заявление российского «Газпрома» встречным иском, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Коммерсантъ12:26

Подробнее о событии

«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $12 млрд в Стокгольмский арбитраж

Коммерсантъ12:26

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

РБК12:18

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск

РИА Новости11:53

«Нафтогаз» направил в Стокгольм встречный иск против «Газпрома»

RT на русском11:43

«Нафтогаз» направил встречный иск к «Газпрому» на сумму $12 млрд

Московский Комсомолец11:36

«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома

Взгляд.ру11:32

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

Известия11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
Экономика

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Происшествия

В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми

РБК 18:20
Политика

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.
Мойка78 10:30
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Находке увеличилось до трёх

В результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
RT на русском 00:43
Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Российская газета 18:56
Здоровье

Врач рассказала, как определить болезни по запаху

По словам эксперта, изменения в запахах, которые источает тело человека, могут быть первым признаком болезней, которые часто удается диагностировать лишь на поздней стадии.
Дни24 13:12
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Культура

Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Авто

В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро

Пользователям Сети продемонстрировали тюнингованный внедорожник УАЗ-3151, который можно назвать, пожалуй, одним из самых ярких проектов частных ателье.
Pnzdrive 12:31
Происшествия

Убийца главы ингушского центра «Э» мог иметь сообщников

МИР 24 15:23
Происшествия

Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
RT на русском 16:35
Киберспорт

Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу

CyberSport.ru 19:34
Происшествия

В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь

Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Политика

Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде

ТАСС 19:02
Авто

В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу

На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство третьей генерации Kia Soul по полному циклу (CKD).
32CARS.ru 31 октября в 09:00
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro оснастят необычной подсветкой

Дни24 10:54
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 31 октября в 03:02
Экономика

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Российская газета 31 октября в 05:39
Футбол

Нико Ковач: «Даже вдесятером нельзя проигрывать со счетом 1:5»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач раскритиковал игру команды в матче 10-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта» (1:5). — Мы хорошо начали игру, но уже через восемь минут все наши планы были разрушены.
Спорт-Экспресс 14:07
Политика

Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и уверен, что тот вскоре примет приглашение.
РИА Новости 19:52
Единоборства

Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жёсткого ублюдка»

Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF.
Чемпионат вчера в 16:32
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Теннис

Надаль объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Париже

Испанский теннисист Рафаэь Надаль рассказал, почему принял решение не продолжать выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже.
Sportbox.RU 13:53
Здоровье

Что произойдет с организмом, если бросить курить прямо сейчас?

Организм перестраивается и возвращается в норму постепенно: самые значительные изменения происходят в первые две недели.
Uznayvse.ru вчера в 00:00
Общество

Минстрой представил индекс качества городской среды

Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду.
РИА Новости вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное