с чего всё началось

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита. Об этом 2 ноября написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Кино Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".

Общество Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.

Политика Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию» Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.

Политика Дмитрий Медведев: интерес России к сотрудничеству с АСЕАН растет Дмитрий Медведев подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в тех или иных форматах только растет, и эта тенденция обусловлена тем, что Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия создали один из крупнейших общих рынков.

Футбол «Зенит» в большинстве не смог обыграть ЦСКА в матче РПЛ Петербургский "Зенит" на своем поле, играя в большинстве, не смог дожать московский ЦСКА и выиграть матч 15-го тура чемпионата России.

Фигурное катание Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Шоу-бизнес Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.

Автоспорт Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Шоу-бизнес Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Политика Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны стабилизировать мировую экономику.

Политика Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.

Происшествия Девочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.