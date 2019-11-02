Общество

REGNUMREGNUM«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита. Об этом 2 ноября написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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«Нафтогаз Украины» ответил
 на исковое заявление российского «Газпрома» встречным иском, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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