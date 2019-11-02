Общество
РИА Новости«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года.
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» ответил на исковое заявление российского «Газпрома» встречным иском, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.Коммерсантъ02 ноября в 11:26
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