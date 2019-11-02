с чего всё началось

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года.

Технологии «Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.

Политика Британские власти заблокировали доклад о «российской угрозе» Британское правительство заблокировало до окончания выборов – до 12 декабря - публикацию потенциально сенсационного парламентского доклада о якобы "угрозе безопасности", которую Россия представляет для Соединенного королевства, в частности, в свете якобы "вмешательства" в референдум по Brexit в 2016 году.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Шоу-бизнес Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Экономика Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа Прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа составят 0,6% и 0,9% ВВП в 2020 и 2021 годах соответственно.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Футбол Суарес не вошел в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал о материнстве Аллы Пугачевой Юморист Максим Галкин опубликовал семейное видео со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри, рассказав о материнстве своей супруги певицы Аллы Пугачевой.

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Спорт Разработчики Everspace 2 собрали необходимую сумму на Kickstarter Ранее разработчики пообещали, что игра выйдет в Steam, в раннем доступе её запустят в сентябре 2020 года.

Шоу-бизнес Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Армия и оружие Украинский суд приговорил ополченца ЛНР к восьми годам лишения свободы Военнослужащий Луганской Народной Республики, ранее задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины, был приговорен к восьми годам лишения свободы.

Политика Суд в США разрешил передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке постановил, что налоговые декларации президента Дональда Трампа могут быть переданы прокуратуре штата Нью-Йорк, сообщает Associated Press.

Космос В США испытали новейший космический корабль Starliner На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.

Футбол Тен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии» Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.

Гаджеты Microsoft разработало новое приложение Office для Android Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Экономика В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Общество В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI, сообщает El Pais.