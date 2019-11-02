Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года.
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«Нафтогаз Украины» ответил
 на исковое заявление российского «Газпрома» встречным иском, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Коммерсантъ02 ноября в 11:26

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«Что дальше?» На Украине эксперт раскритиковал подачу иска против Газпрома

REGNUMвчера в 08:50

«Нафтогаз» подал иск к «Газпрому» на $12 млрд в Стокгольмский арбитраж

Коммерсантъ02 ноября в 11:26

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

РИА Новости02 ноября в 10:53

«Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против «Газпрома»

ТАСС02 ноября в 10:53

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

РБК02 ноября в 11:18

«Нафтогаз» направил в Стокгольм встречный иск против «Газпрома»

RT на русском02 ноября в 10:43

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

Известия02 ноября в 10:31
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Российская газета 07:40
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Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
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В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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