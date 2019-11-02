с чего всё началось

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он отметил, что российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года.

Общество Врачи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи рассказали россиянам о продуктах, которыми стоит питаться осенью для поддержания иммунитета.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать торты и пирожные Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, как правильно выбирать кондитерские изделия. Памятка опубликована на сайте ведомства.

Политика Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.

Космос В США испытали новейший космический корабль Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.

Шоу-бизнес Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.

Космос Зонд Voyager 2 открыл ряд аномалий на границе Солнечной системы Многочисленные аномалии, открытые зондом Voyager 2 после выхода в межзвездную среду, указывают на то, что гелиосфера, плазменный пузырь Солнечной системы, не имеет постоянных границ.

Религия Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Футбол Тедеско: «Спартак» не заслужил победу над «Арсеналом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом", передает ТАСС.

Политика О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.

Общество «ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.

Общество Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Политика Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Общество Полиция открыла огонь по протестующим в Багдаде Иракская полиция 4 ноября открыла огонь по участникам акции протеста в центральной части Багдада.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Общество Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.