с чего всё началось

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на источники.

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

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