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«Нафтогаз Украины» попросил держателей его евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

"Нафтогаз Украины" просит держателей своих еврооблигаций отсрочить выплаты по ним на два года, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ
«Эмитент по запросу заемщика инициировал запрос согласия, чтобы получить одобрение от держателей облигаций для содействия сохранению имеющихся денежных средств <...> для поддержки стратегических приоритетов Украины», — говорится в сообщении Kondor Finance.
РБК
"Нафтогаз" предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022.
Интерфакс
Правительство Украины может попытаться обратиться к кредиторам с аналогичным предложением в преддверии платежа по суверенным облигациям на сумму около $1 млрд в сентябре, отмечает Reuters.
Forbes

Подробнее о событии

«Нафтогаз» попросил держателей бондов отсрочить выплаты
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