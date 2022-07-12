«Эмитент по запросу заемщика инициировал запрос согласия, чтобы получить одобрение от держателей облигаций для содействия сохранению имеющихся денежных средств <...> для поддержки стратегических приоритетов Украины», — говорится в сообщении Kondor Finance.
До конца недели в Госдуму планируют внести законопроект об исламском банкинге, предполагающем отсутствие процентных доходов, сейчас документы разосланы на согласование, их рассмотрение планируется начать в осеннюю сессию, сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Украинские вертолеты начали поджигать поля с пшеницей на границе с подконтрольной российским военным Херсонской областью, заявил "РИА Новости" заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Гипотетическое решение Лондона касательно конфискации активов российских юридических и физических лиц оказалось бы самоубийством, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.