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«Нафтогаз Украины» посрамил «Газпром» своими финансовыми результатами

Еще смешнее, что финансовый план "Нафтогаза" на 2020 год был утвержден в конце декабря того же 2020 года, а в нем была запланирована прибыль в 11,5 миллиарда гривен.В источнике
РИА Новости
Политическая Экспертиза
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С чего всё началось

«Нафтогаз Украины» посрамил «Газпром» своими финансовыми результатами

На днях Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение Министерства экономики Украины проект финансового плана на 2021 год, в котором подведены предварительные итоги 2020-го, выраженные в удивительном результате: украинский газовый монополист понес убыток в 11,8 миллиарда гривен.
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