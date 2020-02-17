Экономика
Вести.Ru«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов
"Нафтогаз" требует от России компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании. Дело рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге. В октябре 2016 года "Нафтогаз" подал иск против Российской Федерации.
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Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
Акционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России
Процессы в Англии и США будут возобновлены Гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует защиту России в международных делах по ЮКОСу) Андрей Кондаков признал, что экс-акционеры ЮКОСа, скорее всего, автоматически возобновят процессы признания и исполнения арбитражного решения на $50 млрд в ряде западных стран.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Кремль оценил публикацию голландского журналиста по МН17
Кремль оценил публикацию голландского журналиста по МН17. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Полноценная премьера нового Kia Sorento состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Хоккей
Овечкин силовым приёмом опрокинул защитника «Вегаса» Шмидта за борт
На момент написания новости проходит третий период, хозяева ведут в счёте – 3:2. 34-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде отметился эффектным силовым приёмом на 28-летнем американском защитнике «Вегаса» Нейте Шмитде, опрокинув его за борт.
Экономика
Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии
В Финляндии была зарегистрирована отрицательная цена на электроэнергию, что было вызвано ветреными погодными условиями.
Наука
У некоторых западноафриканцев могут быть гены от древнего «призрачного» гоминида
В докладе добавлены последние данные о том, что скрещивание древних людей с различными видами гомо сыграло большую роль в эволюции современных африканцев, чем это обычно предполагалось.
Армия и оружие
Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле
Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Происшествия
Под Самарой отец убил утюгом трехмесячную дочь за плач
Подозреваемый на допросе рассказал, что в ночь на 8 февраля, находясь в пьяном виде, укачивал плачущую дочь, но в какой-то момент ребенок выпал у него из рук.
Политика
Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами фракций Госдумы
Президент России Владимир Путин пообещал, что обсудит готовящиеся поправки в Конституцию с лидерами всех парламентских фракций.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Общество
Безос направит $10 млрд на проекты по борьбе с изменением климата
В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе другой американский миллиардер – Джордж Сорос объявил о выделении $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата.
Футбол
СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина
Российский защитник Роман Шишкин во вторник, 18 февраля, подпишет контракт со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Технологии
Xiaomi согласилась предустанавливать российский софт на свои гаджеты
Xiaomi согласилась выполнять требования закона об обязательной предустановке российского софта на гаджеты.
Технологии
В России снизилась цена игровых консолей Xbox One
В магазинах по продаже электроники в России снизилась цена игровых консолей Xbox One в связи с акцией, которая продлится до 4 марта 2020 года.
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.