Экономика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов

"Нафтогаз" требует от России компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании. Дело рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге. В октябре 2016 года "Нафтогаз" подал иск против Российской Федерации.
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«Нафтогаз» увеличил сумму исков по «крымским» активам

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RT на русскомвчера в 03:55

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

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Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
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Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

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