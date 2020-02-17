Экономика

Вести.RuВести.Ru«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов

"Нафтогаз" требует от России компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании. Дело рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге. В октябре 2016 года "Нафтогаз" подал иск против Российской Федерации.
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