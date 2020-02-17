Экономика
Вести.Ru«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов
"Нафтогаз" требует от России компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании. Дело рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге. В октябре 2016 года "Нафтогаз" подал иск против Российской Федерации.
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Политика
Пристайко предрек войну между Россией и Белоруссией
В интервью еженедельнику Respekt глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что белорусам, чтобы оставаться независимыми придется вступить в войну с Россией, подобной той, которая происходит на Украине.
Армия и оружие
В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР
В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Экономика
Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует
Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Экономика
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
Росстат провел ретроспективный пересчет данных за 2018 и 2019 года, учитывая новую структуру промпроизводства 2018 базисного года и корректировки данных, которые уточнили сами предприятия.
Общество
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о высокой доле самоубийств среди военных
Часть смертью заканчиваются т нарушения требований безопасности. Такой ответ дал Герасимов на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.
Общество
Радаев ликвидировал три должности в правительстве региона
В саратовском правительстве упразднены три должности.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым
«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Происшествия
СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму
СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Политика
В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Армия и оружие
В ЛНР заявили о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ в Донбассе
Вооруженные силы Украины во вторник предприняли попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР).
Культура
Вышел трейлер продолжения сериала «Удивительные истории» Спилберга
Стриминговая платформа Apple TV+ представила трейлер продолжения сериала "Удивительные истории" Стивена Спилберга.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
Экономика
В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
Армия и оружие
США сворачивают программу по созданию ракет средней дальности
Американское Минобороны сворачивает очередную программу, направленную на создание ракетных вооружений.
Происшествия
В Ленобласти двух полицейских подозревают в получении взятки
Отмечается, что на основании материалов, подготовленных сотрудниками Управления собственной безопасности Главка, СУСК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки".
Политика
Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике
Несколько лет назад в прессе появилась информация о том, что несколько лет назад суррогатная мать родила 53-летнему неженатому актеру Евгению Миронову сына.
Технологии
Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.