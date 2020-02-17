Экономика
Вести.Ru«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 миллиардов долларов
"Нафтогаз" требует от России компенсацию в 8 миллиардов долларов — это "размер убытков плюс проценты", уточняется в сообщении украинской компании. Дело рассматривается в арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге. В октябре 2016 года "Нафтогаз" подал иск против Российской Федерации.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Спорт
Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Политика
Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Политика
WSJ: США могут запретить поставки авиадвигателей в КНР
Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок авиационных двигателей компании General Electric Co для самолета СОМАС, который разрабатывают в Китае, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Авто
В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Как сообщает пресс-служба UzAuto Motors, с марта 2020 года узбекский концерн начнет поставку автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь, первыми из которых станут модели Spark, Nexia и Cobalt.
Футбол
Колесниченко покинул расположение ЦСКА
Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступны несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Футбол
Смолов забил дебютный гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Происшествия
Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину
Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
Происшествия
Шторм «Деннис» вынес к берегам Ирландии «корабль-призрак»
Шторм "Деннис" вынес к берегам Ирландии "корабль-призрак" без единого члена экипажа на борту.
Армия и оружие
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
Депутаты бундестага от Левой партии подготовили обращение к федеральному правительству Германии, в котором призвали отказаться от «развёртывания войск на российской границе» в рамках запланированных на март международных учений в Европе под руководством США и при участии НАТО DEFENDER-Europe 20.
Политика
Посол в Израиле заявил о неподобающем обращении с россиянами
Граждане России подвергаются неподобающему обращению со стороны израильских властей при проверке в зоне прилёта в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона, заявил российским журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов, комментируя участившиеся случаи отказа гражданам РФ во въезде в Израиль.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Авто
Эксклюзив: рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении "РГ" оказались снимки самых ранних прототипов Aurus: внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.