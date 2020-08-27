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REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
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News.ru

На Украине повысили цены на газ для населения

News.ru04:59
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

REGNUM04:23
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Минобрнауки: средний балл ЕГЭ в половине вузов РФ значительно вырос

"Предварительный анализ показывает, что более чем в 50% вузов средний балл ЕГЭ (поступивших в этом году - ИФ) студентов значительно повысился", - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков на брифинге в четверг.
Интерфакс04:23
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У женщин может усилиться иммунный ответ на COVID-19

Наблюдая за иммунными реакциями пациентов, эксперты обнаружили, что у женщин развивается более устойчивый иммунный ответ с участием Т-лимфоцитов, которые представляют собой тип белых кровяных телец, способных распознавать вирусы и уничтожать их.
UfacityNews.ru02:43

Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

Поединок состоялася в Эдмонтоне на стадионе «Родерс Плэйс» и закончилась победой «Далласа» со счетом 5:2.Одним из героев встречи стал росийский нападающий Александр Радулов, который в этом матче отметился результативной передачей и забил победный гол в этой встрече.
Vprognoze.ru25 августа в 04:40

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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