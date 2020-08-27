Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого ножевые ранения получил сотрудник дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.
ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».