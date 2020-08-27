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REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
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ПолитРоссия

Цена газа для украинцев вырастет на 10-45%

ПолитРоссия06:01
ПРАЙМ

Цена на газ для населения на Украине в сентябре вырастет на 30%

ПРАЙМ05:58
Украина.ру

«Нафтогаз» повысил цены на газ для населения

Украина.ру05:16
News.ru

На Украине повысили цены на газ для населения

News.ru04:59
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

REGNUM04:23

Тихановская прокомментировала поздравление Лукашенко с победой на выборах от Путина

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала поздравление главы РФ Владимира Путина в адрес Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Московский Комсомолец05:43
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК06:03
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Во Владивостоке мужчина напал с ножом на полицейского

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого ножевые ранения получил сотрудник дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.
Российская газета21:11
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Покоритель «Зенита», сказка от Вандерсона и икс-фактор из Кореи. Символическая сборная 5-го тура РПЛ

Тони ШУНИЧ (" Динамо") Триумфально вернулся в стартовый состав бело-голубых, став автором единственного мяча в игре с "Зенитом", который потерпел в РПЛ первое за 333 дня поражение.
Советский спорт03:01

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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