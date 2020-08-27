«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"», передает «Интерфакс».
В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Британский футбольный клуб "Манчестер Сити" выпустил третий комплект формы на новый сезон Создатели решили сделать две отсылки на музыкальное наследие Манчестера, а также акцент был сделан на индустрию, которая окружает город.
Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
У России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).
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