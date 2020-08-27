Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
Подробнее о событии
ФАН

Эксперты оценили повышение цен на газ для украинцев до 45%

ФАН06:35
News.ru

На Украине повысили цены на газ для населения

News.ru04:59
ИА Красная Весна

На Украине с сентября «Нафтогаз» умеренно поднимет цены на газ для жителей

ИА Красная Весна06:04
ПолитРоссия

Цена газа для украинцев вырастет на 10-45%

ПолитРоссия06:01
ПРАЙМ

Цена на газ для населения на Украине в сентябре вырастет на 30%

ПРАЙМ05:58
Экономика сегодня

«Нафтогаз» анонсировал подорожание газа для украинцев

Экономика сегодня06:05
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

REGNUM04:23

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
597

Задержан бывший глава ракетно-космической корпорации «Энергия»

26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"», передает «Интерфакс».
Lenta.ru06:26
12

СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
91

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета07:12
71

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
369

Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
6

«Манчестер Сити» представил третий комплект игровой формы

Британский футбольный клуб "Манчестер Сити" выпустил третий комплект формы на новый сезон Создатели решили сделать две отсылки на музыкальное наследие Манчестера, а также акцент был сделан на индустрию, которая окружает город.
Честный рейтинг букмекеров06:23

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
34

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

У России есть определенные обязательства перед Белоруссией в рамках многосторонних и двусторонних соглашений по защите суверенитета и стабильности, и Москва готова их исполнить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).
Интерфакс06:43

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
167