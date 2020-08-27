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REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
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Экономика сегодня

«Нафтогаз» анонсировал подорожание газа для украинцев

Экономика сегодня06:05
News.ru

На Украине повысили цены на газ для населения

News.ru04:59
ПолитРоссия

Цена газа для украинцев вырастет на 10-45%

ПолитРоссия06:01
ПРАЙМ

Цена на газ для населения на Украине в сентябре вырастет на 30%

ПРАЙМ05:58
Украина.ру

«Нафтогаз» повысил цены на газ для населения

Украина.ру05:16
ИА Красная Весна

На Украине с сентября «Нафтогаз» умеренно поднимет цены на газ для жителей

ИА Красная Весна06:04
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

REGNUM04:23

«Манчестер Сити» представил третий комплект игровой формы

Британский футбольный клуб "Манчестер Сити" выпустил третий комплект формы на новый сезон Создатели решили сделать две отсылки на музыкальное наследие Манчестера, а также акцент был сделан на индустрию, которая окружает город.
«Манчестер Сити» представил третий комплект игровой формы
Честный рейтинг букмекеров06:23

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
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Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшиеся соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК06:03
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Сиб.фм03:42
3

Тихановская прокомментировала поздравление Лукашенко с победой на выборах от Путина

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала поздравление главы РФ Владимира Путина в адрес Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.
Московский Комсомолец05:43
4

Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
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В США разрешили применение 15-минутного теста на коронавирус

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:36 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут.
REGNUM00:31