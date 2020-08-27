Британский футбольный клуб "Манчестер Сити" выпустил третий комплект формы на новый сезон Создатели решили сделать две отсылки на музыкальное наследие Манчестера, а также акцент был сделан на индустрию, которая окружает город.
Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшиеся соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Вашингтон, 27 августа 2020, 03:36 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут.