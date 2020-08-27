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REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
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«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

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Эксперты оценили повышение цен на газ для украинцев до 45%

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«Нафтогаз» анонсировал подорожание газа для украинцев

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На Украине с сентября «Нафтогаз» умеренно поднимет цены на газ для жителей

ИА Красная Весна06:04
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Цена на газ для населения на Украине в сентябре вырастет на 30%

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На Украине повысили цены на газ для населения

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«Нафтогаз» объявил о резком подорожании газа для населения в сентябре

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Какие изменения в связи с коронавирусом ждут учебные заведения Коми

Как сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Коми, в наступающем учебном году в школах региона массовые мероприятия будут проводить индивидуально для каждого класса в закрепленном кабинете, либо на открытом воздухе с использованием средств защиты для родителей.
КомиОнлайнвчера в 04:29

10 машин с очень большим пробегом, которые можно смело покупать

Рейтинги надежности подержанных автомобилей различаются от исследования к исследованию, но если обратить внимание только на машины с большими пробегами, то самыми стойкими во всем мире считаются примерно одни и те же модели.
AutoNews06:00

Чаще всего умирающие от коронавируса люди названы

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Газета DAILYвчера в 12:08
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Почти 80% предприятий России могут не выдержать вторую волну COVID

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РИА Новости Крым05:58
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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