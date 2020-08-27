Бесплатное банкротство: подать заявление россияне могут с 1 сентября

С 1 сентября россияне получат возможность стать банкротами бесплатно и без суда; это позволит малоимущим людям избавиться от непосильных долгов, в том числе по кредитам, на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.