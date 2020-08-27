Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
Подробнее о событии
Евразия Daily

«Нафтогаз» объявил о резком подорожании газа для населения в сентябре

Евразия Daily07:47
ФАН

Эксперты оценили повышение цен на газ для украинцев до 45%

ФАН06:35
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

REGNUM04:23
ИА Красная Весна

На Украине с сентября «Нафтогаз» умеренно поднимет цены на газ для жителей

ИА Красная Весна06:04
ПРАЙМ

Цена на газ для населения на Украине в сентябре вырастет на 30%

ПРАЙМ05:58
News.ru

На Украине повысили цены на газ для населения

News.ru04:59
Экономика сегодня

«Нафтогаз» анонсировал подорожание газа для украинцев

Экономика сегодня06:05

Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ
Российская газета25 августа в 04:03
15

Счётная палата раскритиковала зарплату руководства госкомпаний

В качестве примера отсутствия привязки к экономическим показателям аудиторы привели зарплату руководителя убыточного в 2017 году ФГУП «Ф» в размере 405,9 тысячи рублей и зарплату руководителя прибыльного в тот год ФГУП «Д» размером 183 тысячи рублей.
Саминвестор06:50
5

Резидентов нижегородской ОЭЗ «Кулибин» освободили от уплаты транспортного налога на 10 лет

Резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин", работающих на территории Нижегородской области, освободили от уплаты транспортного налога на 10 лет, а также снизили ставки по налогу на прибыль в областной бюджет.
ТАСС10:58

Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов

Верховный суд отказал в принятии заявления иска "Объединенных демократов" об отмене трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре, на обновление в картотеке дел обратило внимание "МБХ медиа".
ЗакC.Ру08:26
9

Дело Сушкевич и Белой: нашлась вторая история родов потерпевшей

Основной свидетель обвинения, заведующая родильным отделением медучреждения, утверждает, что Сушкевич по просьбе Белой ввела младенцу сульфат магния – именно с целью убийства, чтобы записать ребенка как мертворожденного и не портить статистику детской смертности роддома.
Vademecumвчера в 13:18
1

В РФ создали ИИ со способностью видеть сквозь стены

Система электромагнитного излучения и искусственного интеллекта (ЭМИИА) способна видеть сквозь стены, туман и другие погодные препятствия на расстоянии до 300 м. Авторы считают, что разработка может быть полезна в распознавании препятствий для автомобильного движения.
Evo-rus.com08:17
14

Теннисистка Осака снялась с турнира в Нью-Йорке в знак протеста

Теннисистка Наоми Осака выразила протест против стрельбы американских полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в штате Висконсин, снявшись с полуфинала теннисного турнира в Нью-Йорке, об этом она сообщила в Twitter.
Аргументы и Факты02:50