Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
В качестве примера отсутствия привязки к экономическим показателям аудиторы привели зарплату руководителя убыточного в 2017 году ФГУП «Ф» в размере 405,9 тысячи рублей и зарплату руководителя прибыльного в тот год ФГУП «Д» размером 183 тысячи рублей.
Резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин", работающих на территории Нижегородской области, освободили от уплаты транспортного налога на 10 лет, а также снизили ставки по налогу на прибыль в областной бюджет.
Верховный суд отказал в принятии заявления иска "Объединенных демократов" об отмене трехдневного голосования на региональных выборах в сентябре, на обновление в картотеке дел обратило внимание "МБХ медиа".
Основной свидетель обвинения, заведующая родильным отделением медучреждения, утверждает, что Сушкевич по просьбе Белой ввела младенцу сульфат магния – именно с целью убийства, чтобы записать ребенка как мертворожденного и не портить статистику детской смертности роддома.
Система электромагнитного излучения и искусственного интеллекта (ЭМИИА) способна видеть сквозь стены, туман и другие погодные препятствия на расстоянии до 300 м. Авторы считают, что разработка может быть полезна в распознавании препятствий для автомобильного движения.
Теннисистка Наоми Осака выразила протест против стрельбы американских полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в штате Висконсин, снявшись с полуфинала теннисного турнира в Нью-Йорке, об этом она сообщила в Twitter.