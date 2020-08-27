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REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
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ИА Красная Весна

На Украине с сентября «Нафтогаз» умеренно поднимет цены на газ для жителей

ИА Красная Весна06:04
ФАН

Эксперты оценили повышение цен на газ для украинцев до 45%

ФАН06:35
Экономика сегодня

«Нафтогаз» анонсировал подорожание газа для украинцев

Экономика сегодня06:05
Евразия Daily

«Нафтогаз» объявил о резком подорожании газа для населения в сентябре

Евразия Daily07:47
ПРАЙМ

Цена на газ для населения на Украине в сентябре вырастет на 30%

ПРАЙМ05:58
News.ru

На Украине повысили цены на газ для населения

News.ru04:59
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

REGNUM04:23

США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор07:06
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
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