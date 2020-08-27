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REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
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Евразия Daily

«Нафтогаз» объявил о резком подорожании газа для населения в сентябре

Евразия Daily07:47
ФАН

Эксперты оценили повышение цен на газ для украинцев до 45%

ФАН06:35
News.ru

На Украине повысили цены на газ для населения

News.ru04:59
ИА Красная Весна

На Украине с сентября «Нафтогаз» умеренно поднимет цены на газ для жителей

ИА Красная Весна06:04
ПРАЙМ

Цена на газ для населения на Украине в сентябре вырастет на 30%

ПРАЙМ05:58
Экономика сегодня

«Нафтогаз» анонсировал подорожание газа для украинцев

Экономика сегодня06:05
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

REGNUM04:23
Голос Правды

Александр Онищенко: В Украине газ для населения

Голос Правды10:06

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
28

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Как следует из документа, Анастасия Шувалова зачислена на факультет психологии МГУ на коммерческой основе и будет проходить обучение по специальности «клиническая психология» с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2026 года.
Forbesвчера в 13:35
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
97

Белорусского посла вызвали в МИД Польши из-за заявлений Лукашенко

Белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений руководства Белоруссии о якобы желании польской стороны присоединить Гродненскую область, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.
Взгляд.ру09:15
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