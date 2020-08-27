В России в больницах остаются более 80 тыс. человек с коронавирусом

По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением в целом по России с начала пандемии COVID-19 находились 2,6 млн человек, по состоянию на 26 августа 2020 под контролем остаются 211 410 человек.