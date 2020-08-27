Сотня «антивзяточных» автомобилей ДПС ждёт ввода в эксплуатацию в Петербурге

Как пишет 27 августа 47news, на парковке автохозяйства ГУ МВД на улице Ольги Берггольц в Невском районе стоят около ста новых автомобилей марок «Хендай» и «Шкода», которые могут похвастаться своим умением следить за теми, кто находится в салоне.