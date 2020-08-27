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REGNUM
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике
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Евразия Daily

«Нафтогаз» объявил о резком подорожании газа для населения в сентябре

Евразия Daily07:47
ФАН

Эксперты оценили повышение цен на газ для украинцев до 45%

ФАН06:35
REGNUM

«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

REGNUM04:23
ИА Красная Весна

На Украине с сентября «Нафтогаз» умеренно поднимет цены на газ для жителей

ИА Красная Весна06:04
ПРАЙМ

Цена на газ для населения на Украине в сентябре вырастет на 30%

ПРАЙМ05:58
News.ru

На Украине повысили цены на газ для населения

News.ru04:59
Экономика сегодня

«Нафтогаз» анонсировал подорожание газа для украинцев

Экономика сегодня06:05

Porsche представил обновленный Panamera

Конструкторы Porsche представили широкой публике обновленную линейку Panamera, в которой сохранился всеми любимый дизайн, но значительно изменились технические характеристики.
Porsche представил обновленный Panamera
CT news04:28
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Корреспондентов ТАСС отпустили из Октябрьского РУВД Минска

Корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева выпустили из Октябрьского РУВД Минска после задержания при освещении протестных акций на площадях Независимости и Свободы в городе.
ТАСС13:55
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Сотня «антивзяточных» автомобилей ДПС ждёт ввода в эксплуатацию в Петербурге

Как пишет 27 августа 47news, на парковке автохозяйства ГУ МВД на улице Ольги Берггольц в Невском районе стоят около ста новых автомобилей марок «Хендай» и «Шкода», которые могут похвастаться своим умением следить за теми, кто находится в салоне.
Фонтанка.Ру12:45

«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04