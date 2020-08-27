Корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева выпустили из Октябрьского РУВД Минска после задержания при освещении протестных акций на площадях Независимости и Свободы в городе.
Как пишет 27 августа 47news, на парковке автохозяйства ГУ МВД на улице Ольги Берггольц в Невском районе стоят около ста новых автомобилей марок «Хендай» и «Шкода», которые могут похвастаться своим умением следить за теми, кто находится в салоне.
"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.