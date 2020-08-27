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«Нафтогаз» Украины повысил цену на газ для населения до 45%

Киев, 27 августа 2020, 11:23 — REGNUM В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10−45% относительно августа, сообщила пресс-служба компании.В источнике

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Семь очков Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Бостон»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз», его соотечественник, защитник Михаил Сергачев, набрал три очка.
РБК спорт01:59

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Ведомости02:41
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96 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

Новые инфицирование зарегистрированы в Новокузнецке (29), Кемерове (27), Прокопьевске (13), Анжеро-Судженске (8), Ленинск-Кузнецком (7), Белово (3), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Краснобродском (1), Полысаево (1), Мысках (1), Ленинск-Кузнецком МО (1). На 27 августа в Кузбассе у 6 156 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.com02:13

Часы Omega вновь побывали на дне Марианской впадины

Одна из моделей, Omega Seamaster Planet Ocean «Ultra Deep», также была прикреплена к внешней стороне пилотируемого глубоководного аппарата Limiting Factor – таким образом дайверские часы Omega снова побывали в самом глубоком месте на Земле.
Как потратить02:18
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