Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз», его соотечественник, защитник Михаил Сергачев, набрал три очка.
ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
Одна из моделей, Omega Seamaster Planet Ocean «Ultra Deep», также была прикреплена к внешней стороне пилотируемого глубоководного аппарата Limiting Factor – таким образом дайверские часы Omega снова побывали в самом глубоком месте на Земле.