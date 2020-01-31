Источник РБК в «Газпроме» уточнил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа. Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

с чего всё началось

Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента. Учитывая увеличение тарифа, за пять лет эта услуга может обойтись РФ более чем в семь миллиардов долларов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на РБК.

«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу

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