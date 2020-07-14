с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 13 июля. По информации компании, угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий.

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 783

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 818

Происшествия Нефтепродукты попали в озеро из-за утечки в Хабаровском крае В 2017 году из-за прорыва нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» вблизи села Верхнетамбовское Комсомольского района Хабаровского края нефтепродукты уже попадали в озере Голое.

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера. 71

Общество В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение продлить действующие ограничения, препятствующие распространению инфекции, до 28 июля. 75

Космос Зонд «Хаябуса-2» вернется на Землю в начале декабря Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") вернется на Землю в начале декабря с образцами, взятыми на астероиде Рюгу.

Общество Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ. 68

Гаджеты Новые процессоры Intel Alder Lake-S лишатся поддержки AVX-512 Некоторое время назад стало известно, что транснациональная корпорация Intel выпустит процессоры двенадцатого поколения Alder Lake-S.

Происшествия Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону. 15

Экономика Минфин обсуждает распространение дальневосточной ипотеки на вторичку Министерство финансов России обсуждает распространение дальневосточной ипотеки под 2% на вторичное жилье, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании совета по развитию финансового рынка при Совфеде. 3

Политика Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. 157

Политика В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. 622

Общество Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона. 255

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 250