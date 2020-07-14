с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 13 июля. По информации компании, угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий.

Экономика ЦБ зафиксировал рост переводов из России за границу ЦБ учитывает переводы через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko и Почту России.

Здоровье Ульяновский врач объяснил действие алкоголя на коронавирус Ульяновск, 14 июля 2020, 08:08 — REGNUM В Ульяновской области врачи опровергли домыслы о том, что алкоголь помогает избежать заражения коронавирусом. 3

Общество Собчак использовала видео своего задержания для рекламы В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

Здоровье Переболевшие коронавирусом сообщили о сохранившихся симптомах Трое молодых людей, которые ранее переболели коронавирусом, рассказали о сохранившихся симптомах.

Происшествия Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля. 9

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 279

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Ранее, 10 июля, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. 1,2K

Экономика Фондовый рынок США завершил день разнонаправленностью индексов Нью-Йорк, США, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Ключевые индексы фондового рынка США к окончанию торгов 13 июля изменились разнонаправленно.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 996

Шоу-бизнес 11-12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд Анна Нетребко дразнит фолловеров сочными кадрами из турецкого Бодрума. В воскресенье, 12 июля, в России отмечался день рыбака.

Экономика Титов просит Мантурова поддержать производителей аттракционов Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поддержать российских производителей аттракционов и оборудования для развлечений в связи с тем, что 60% представителей отрасли опасаются банкротства из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Здоровье Врачи назвали симптом болезни Паркинсона на очень ранней стадии Издание Daily Express поделилось информацией, что эксперты открыли новый симптом болезни на ранней стадии.

Армия и оружие В Сирии боевики пытались подорвать патруль российских и турецких войск В Сирии боевики пытались подорвать военную колонну военных России и Турции. Об этом сообщил Telegram-канал «Майор и Генерал».