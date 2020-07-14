с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 13 июля. По информации компании, угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий.

Авто Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya Официальная премьера кроссовера Nissan Ariya запланирована на 15 июля 2020 года, причем производитель представил финальный видеотизер, который определит особенности дизайна экстерьера новинки. 8

Авто В Сети опубликованы фото нового Mitsubishi Outlander Под капотом авто, скорее всего, будет располагаться 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В силовую гамму нынешнего автомобиля в зависимости от авторынка входят бензиновые агрегаты 2.0, 2.4 и 3.0, а также дизель 2.2. 2

Авто Ford официально представил внедорожник Ford Bronco Стандартная информационно-развлекательная система 2021 Ford Bronco представляет собой 8,0-дюймовый сенсорный дисплей с новейшим комплектом коммуникаций Ford Sync 4. В качестве опции предлагается 12,0-дюймовый дисплей, который довольно неплохо заполняет центральную панель, и, к счастью, Ford включает в себя множество физических кнопок независимо от размера экрана. 7

Авто Jeep оснастил Wrangler 457-сильным двигателем V8 Известный автомобильный бренд Jeep сообщил о планах презентовать усовершенствованный внедорожник Jeep Wrangler, в названии которого появится приставка 392. 3

Авто Aznom Automotive выпустит 671-сильного конкурента Rolls-Royce Итальянские Aznom Automotive и Camal Studio поделились изображениями нового совместного проекта – шестиметрового «внедорожного» лимузина Palladium. 7

Авто Видео: Porsche Cayenne Turbo разогнали до 333 километров в час Немецкий автолюбитель, владеющий машиной Porsche Cayenne Turbo, разогнал свою машину до 333 км/ч, снял это на видео и запустил в интернет.

Происшествия Утечка топлива из нефтепровода произошла в Хабаровском крае В результате разгерметизации нефтепровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» в Комсомольском районе Хабаровского края произошла утечка топлива.

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 794

Наука Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот. 41

Общество Ubisoft анонсировала игру Far Cry 6 Компания Ubisoft Forward официально анонсировала шутер от первого лица Far Cry 6 и кинематографический трейлер. 4