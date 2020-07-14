Энергетика
Известия«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 13 июля. По информации компании, угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий.
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с чего всё началось
В сообщении компании говорится: "Ненадлежащие расчёты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым".РЕН ТВвчера в 23:21
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ИА Красная Весна 13:21
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Общество
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ТАСС вчера в 09:30
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