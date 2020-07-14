с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 13 июля. По информации компании, угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 25

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи. 16

Шоу-бизнес Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. 82

Общество В Чечне установили временный запрет на въезд туристов в республику Въезд в Чеченскую Республику временно закрыт для туристов по решению оперативного штаба в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил глава регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов 14 июля на своей странице в Instagram. 107

Армия и оружие МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию. 82

Общество Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. 78

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС. 6,8K

Политика Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки Изменяя статус Святой Софии с музея на мечеть, власти Турции исправляют историческую ошибку, допущенную в 1934 году, заявил президент страны Реджеп Эрдоган. 1

Авто Ford представил новый внедорожник Bronco Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek. 33

Наука Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот. 46

Кино Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. 22

Шоу-бизнес Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь). 16