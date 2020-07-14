Энергетика

ИзвестияИзвестия«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 13 июля. По информации компании, угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий.
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 компании говорится: "Ненадлежащие расчёты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым".
РЕН ТВвчера в 23:21

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На Украине заявили о возможном срыве отопительного сезона

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Нафтогаз предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине

Взгляд.рувчера в 21:16

«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона

Газета.Ru01:37

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

Известия00:46

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

РЕН ТВвчера в 23:21

«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном срыве отопительного сезона

РБК04:46

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

РИА Новостивчера в 15:15
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
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Политика

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Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

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