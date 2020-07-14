с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 13 июля. По информации компании, угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий.

Общество СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов. 1

Политика Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 21

Общество Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля» В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности». 100

Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 13

Общество Российским пенсионерам 53-67 лет начислят единовременную выплату Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства. 80

Шоу-бизнес Екатерина Волкова позировала без одежды на природе Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии. 8

Здоровье Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом Исследование распространения заболевания среди близких контактов людей с COVID-19 в Москве показало, что процент заболевающих от бессимптомных пациентов выше, чем от тех, у кого тяжелая форма течения, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кино Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли. 17

Общество В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток «Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла. 47

Общество «Северный поток» временно приостановил работу Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора. 55

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена. 10

Технологии Mail.ru Group запустила виртуальных ведущих новостей При создании сюжета пользователь добавляет текст, который необходимо зачитать, и может выбрать несколько вариантов внешности ведущего.

Общество Российские ученые назвали коронавирус болезнью городов Как отмечают ученые, практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития. 5

Футбол Агенты требовали от ЦСКА почти миллион евро за трансфер Гайча «Сан-Лоренсо» намерен продать игрока за минимум девять миллионов евро, при это агенты требовали десять процентов от сделки 900 тысяч евро.

Религия Шестерым священникам Среднеуральского монастыря запрещено служить Церковный суд временно запретил служить шестерым священникам Среднеуральского женского монастыря, где до сих пор находится лишенный сана схимонах Сергий (Романов). 5

Политика Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае. 16